Прокремлівські фейкові акаунти заполонили Telegram тисячами цільових повідомлень.

Росія намагається здійснити "цифрову окупацію" України, використовуючи масштабну мережу прокремлівських ботів, які заповнюють мобільні телефони жителів окупованого сходу України тонко продуманою і локально таргетованою дезінформацією.

Дослідники виявили мережу з щонайменше 3 634 фейкових акаунтів, які з січня 2024 року по квітень поточного року опублікували понад 316 000 повідомлень у Telegram, пише The Times.

Метою стали Telegram-канали, якими користуються мирні жителі на тимчасово окупованих територіях, де боти прагнули заглушити "інакомислення" і просувати наративи, спрямовані на підрив української ідентичності та легітимацію Москви.

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ЗМІ пише, що, на відміну від ширших глобальних кампаній дезінформації, ці операції локалізовані - вони стосуються відключень електроенергії, цін на зерно, звинувачень України в нездатності відновити інфраструктуру, тоді як будь-які ремонтні роботи подаються як заслуга Росії.

Доповідь, опублікована Лабораторією цифрової судової експертизи Atlantic Council та українською організацією Open Minds, називає цю стратегію "цифровою окупацією", яка дзеркально повторює наземне військове вторгнення Кремля.

"Діяльність Росії в інформаційному просторі вписується в її загальне прагнення повернутися до своїх колоніальних околиць. Росія прагне не тільки фізичного контролю над територіями, а й культурної та мовної гомогенізації всіх пострадянських держав і не тільки", - заявила дослідниця Ірина Адам.

Також вона наголосила, що Росії "набагато простіше" контролювати територію, якщо знищити зв'язок її мешканців із нацією, до якої вона належала, і втягнути її в "русский мир".

Робота російських ботів

ЗМІ пише, що боти активно діють у невеликих громадах у Запорізькій, Донецькій та Херсонській областях, публікуючи похвалу Росії, критику України та м'якіші "мирні" наративи, що закликають до співіснування.

Серед прикладів: прославляння російських солдатів, твердження про те, що Київ нібито покинув регіон і "помірні" аргументи на користь отримання російських паспортів.

В одному випадку боти масово атакували місцевий Telegram-чат після блекауту в Енергодарі, звинувативши Україну у "відмові від співпраці" і вихваляючи ефективність російських інженерів.

Також російські боти часто спрямовані проти президента України Володимира Зеленського - його називають людиною, яка вживає заборонені препарати. "Усе, що відбувається в Україні - це конфлікт, спланований Заходом, і його необхідно терміново зупинити, інакше всім нам буде тільки гірше", - йдеться в іншому повідомленні.

Проблеми з інфраструктурою в окупованих районах підносять як провину України - наприклад, брак води в Криму і Донецьку пояснюють нібито "відмовою Києва" забезпечувати ці регіони.

Руйнування приписують українським обстрілам, а всі відновлення - Росії, створюючи образ "визволителя і відновника". Мета, за словами дослідників, - послабити опір, посіяти апатію та створити ілюзію підтримки окупації серед місцевого населення.

Окуповані території України - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами президента Чехії, тимчасова окупація частини території може стати ціною виживання України як суверенної держави.

Крім того, Путін уперше визнав гуманітарну кризу в "ДНР". Однак, за словами глави самопроголошеної "республіки", у цьому винна Україна. Хоча окупаційна влада ще кілька років тому почала будівництво каналу Дон-Донецьк, який би забезпечив місцевих жителів водою, цього досі так і не сталося.

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