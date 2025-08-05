Вашингтон може посилити тиск на тіньовий флот, який дозволяє Москві продавати нафту за вищими цінами.

Якщо до 8 серпня Російська Федерація не погодиться припинити вогонь в Україні, Сполучені Штати Америки можуть запровадити додаткові санкції проти її тіньового флоту.

Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела, знайомі з відповідними обговореннями у Білому домі. За словами двох із них, застосування нових санкцій проти "нафтового флоту" можуть стати першим простим кроком для накладення витрат на Москву. Третій співрозмовник зазначив, що розглядаються й інші варіанти дій.

Як повідомляє видання, внесення суден тіньового флоту Росії до санкційного списку стане першим кроком нової адміністрації у справі запровадження нових обмежень проти Москви.

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Ще за адміністрації Джо Байдена до санкційного переліку додали 213 танкерів, які використовуються для транспортування нафти, хімікатів та нафтопродуктів. Натомість Трамп поки що утримувався від запровадження нових обмежень проти РФ, сподіваючись домовитися дипломатичним шляхом.

Очікується, що подальші санкції США щодо тіньового флоту доповнять нещодавні дії Європейського союзу, який минулого місяця запровадив обмеження щодо понад 100 суден - загалом їх кількість сягнула 415, зазначив керівний директор з досліджень у ClearView Energy Partners Кевін Бук.

Ультиматум Трампа Путіну

Нагадаємо, раніше президент США висунув російському керівництву ультиматум: РФ має припинити обстріли в Україні та погодитися на перемир’я до 8 серпня, інакше США запровадять нові економічні санкції проти Росії та 100% мита на товари країн, що продовжать імпорт нафти з РФ.

Днями очікується приїзд спеціального посланця президента Стіва Віткоффа до Москви - на думку експертів, це останній шанс на дипломатичне врегулювання перед 8 серпня.

Насамперед ультиматум націлений на Росію, але транзитно - на Китай та Індію, ключових покупців російської нафти. Трамп пригрозив вторинними санкціями, якщо країни не змінять свою політику.

Путін вже заявив, що готовий розглянути умови миру тільки після повного контролю над чотирма областями України - Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською.

Індія категорично відкинула можливість припинення закупівель російської нафти, підкреслюючи право захищати свої національні інтереси та енергетичну безпеку.

Китай також відмовляється підкоритися американським погрозам, продовжуючи величезні закупівлі російської нафти та не відступаючи від своєї енергетичної політики.

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