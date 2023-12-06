На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

Протягом поточної доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби відбулось 83 бойових зіткнення, на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога в районі Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку, як поінформували в Генштабі, Сили оборони відбили 6 атак ворога, який за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів в районах Тернів, Веселого, Роздолівки, Донецької області.

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"На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 10 атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 29 атак ворога в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького, Первомайського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Водночас, на Мар’їнському напрямку, як зазначається, Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де противник, за підтримки авіації, здійснив 13 атак на позиції наших захисників.

Крім того, на Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога в районі Новодонецького Донецької області. На Запорізькому напрямку, Сили оборони відбили 5 атак противника, в районах західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали місто Херсон та Велетенське Миколаївської області. Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - мовиться у зведенні.

Війна в Україні - подробиці

Голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш розповів, що ситуація довкола Авдіївки істотно не змінилася і залишається дуже складною. Він зазначив, що російські окупанти "лютують" та продовжують щоденні обстріли Авдіївки і позицій українських захисників.

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