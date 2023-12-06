Голова МВА зауважив, якщо українські захисники щось відбивають у ворога, "то намагаються вже того не віддавати".

Голова Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш розповів, що ситуація довкола Авдіївки істотно не змінилася і залишається дуже складною.

В ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону він зазначив, що російські окупанти "лютують" та продовжують щоденні обстріли Авдіївки і позицій українських захисників.

"Ситуація докорінно незмінна, як було дуже складно і непросто на нашому напрямку, так і залишається. Нажаль, ворог тільки лютує. В середньому, по 30-40 обстрілів відбувається по території громади, а по позиціям в рази більше. Авіабомбові удари постійні, я вже навіть не пам’ятаю днів, коли їх не було по місту. За минулу добу їх було вісім, сьогодні вже чотири. Вчора було поранено двох чоловіків, сьогодні маємо поранених чоловіка і жінку. Таке відбувається майже щодня. Дійсно, потреба дуже велика є в дронах різного гатунку, FPV-дронах, для спостереження і для розвідки",- акцентував Барабаш.

За словами голови Авдіївської МВА, ворог намагається по всій лінії оборони навколо міста штурмувати. "Проводити свої активності не тільки на напрямку Авдіївського коксохімічного заводу , не тільки на напрямку "промки", не тільки по флангам з півночі, а реально, десятки ворожих малих груп по всій лінії оборони намагаються знайти шпаринку в нашій обороні",- розповів Барабаш.

Він зауважив, що ситуація дуже динамічна. "Константи тут немає і не може бути. Постійно щось відбувається. Але наші хлопці, якщо вже щось відбивають, то намагаються вже того не віддавати і б’ються дійсно до останнього. Саме головне досягнення за майже два місяці загострення на нашому напрямку, скільки би ворог не кидав сил – особового складу і техніки, все ж таки лінія оборони тримається. Це дуже великого вартує",- підкреслив Барабаш.

Також голова Авдіївської МВА зазначив, що незважаючи на ризики і небезпеку через постійні обстріли дороги, змога евакуйовувати населення існує. "Евакуація відбувається. Вчора вивезли шість людей, сьогодні чотири. Активність трохи спадає, але майже кожного дня люди виїжджають. Станом на сьогодні 1278 людей ще залишається в місті",- сказав Барабаш.

Він додав, що в Авдіївці продовжує працювати волонтерський пункт, де місцевим мешканцям роздають гуманітарну допомогу.

"Є у нас один волонтерський пункт в місті, він працює. Гуманітарну допомогу роздаємо, вона у нас є з резервом, хоча зараз логістика ускладнена. Продукти харчування, медичні та гігієнічні засоби – все є. Єдина проблема з питною водою, але мешканці беруть її зі свердловин. Наші комунальники вмикають з генераторів кілька разів на добу, люди приходят в певний час і набирають воду, потім кип’ятять. Хоча, ворог б’є і по таким локаціям, вже декілька нам зруйнував",- зазначив Барабаш.

Ситуація в Авдіївці

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що за минулу добу ситуація на лінії фронту залишалась доволі напруженою, відбулось 97 бойових зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 25 ворожих штурмів. Українські захисники стійко тримають оборону, завдають російським окупантам значних втрат та продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

За даними свіжого огляду Інституту з вивчення війни (ISW), Збройні Сили України контратакували під Авдіївкою і провели підтверджене просування вперед. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри , які вказують, що українські захисники просунулися на схід від ділянки залізниці на північ від Авдіївського коксохімічного заводу. Зазначається, за деякими даними, українські Сили оборони контратакували на північ від Авдіївського коксохімічного заводу і змусили російські окупаційні війська відступити з двох передових позицій. Водночас, російські загарбники продовжили наступальні операції під Авдіївкою і просунулися вздовж ділянки залізничної лінії на північ від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки.

Днями голова Авдіївської МВА Віталій Барабаш розповів, що російські окупанти посилили штурми Авдіївки, але "вони видихаються". Він зазначив, що через величезні втрати ворога серед особового складу, все менше і менше окупантів бажають іти на штурми добровільно. При цьому, загалом ситуація на напрямі залишається вкрай напруженою і "дуже динамічною".

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