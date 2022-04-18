За словами Данілова, окупантом вдалося "пройти" у двох містах, тривають бої.

Російські окупанти розпочали нову фазу свого наступу на сході України, заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Це офіційна заява. Сьогодні зранку майже по всій лінії фронту Донецької, Луганської і Харківської областей окупанти мали спробу прорвати нашу оборону. На щастя, наші військові тримаються, тільки в двох містах вони [окупанти] пройшли. Це Кремінна і ще одне невеличке місто. Тривають бої, ми не здаємо своїх територій і спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - зазначив Данілов.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ заявили, що на Донбасі фіксуються ознаки початку наступальної операції з боку Росії. Основні зусилля РФ зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утриманні раніше захопленої території.

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