Російські загарбники зайшли в місто Кремінна на Луганщині.

Про це у своєму Facebook повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Росіяни зайшли в Кремінну. Почалися вуличні бої. Евакуація неможлива", - повідомив він.

Раніше сьогодні Гайдай інформував, що артилерійські обстріли Кремінної тривали упродовж доби 17 квітня та вночі стали частішими та потужнішими. Загорілися сім житлових будинків, господарчих споруд, лісової підстилки.

Крім цього, окупанти завдали удару по спорткомплексу "Олімп" в Кремінній.

"Декілька годин тому снаряди росіян поцілили по місцевих об’єктах спортивної інфраструктури. Зокрема, по нещодавно відбудованому спорткомплексу "Олімп", де зазвичай тренувалися представники олімпійської збірної України. Площа пожежі, за попередніми підрахунками, складає 2 400 кв. м", - написав Гайдай.

Він додав, що рятувальники на місці намагаються локалізувати полум’я, бо поруч розташований лісовий масив.

Наступ Росії на Донбасі: що відомо

Як писав УНІАН, Росія планує вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що загарбники "хочуть буквально добити і знищити Донбас".

"Знищити все, що колись дало славу цьому промисловому регіону. Так само як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі та інші міста, Інші громади Донецької та Луганської областей", - сказав Зеленський у відеозверненні.

Голова Луганської області Сергій Гайдай також прогнозує "маріупольський" сценарій у всій області.

16 квітня Сергій Гайдай передавав, що російські війська на донецько-луганському напрямку почнуть наступ, щойно закінчаться дощі. Він інформував, що за кількістю особового складу і техніки окупанти вже готові для прориву.

Зеленський заявляв, що Україна не збирається відмовлятися від територій на сході держави, щоб закінчити війну, і готова до майбутнього бою на Донбасі. Ця битва може вплинути на подальше ведення бойових дій.

За словами глави держави, якщо Росія захопить Донбас, то немає гарантій, що вона не спробує вдруге наступати на Київ. Ось чому Україні важливо стримати РФ і" стояти на своєму", адже майбутня битва може вплинути на хід всієї війни.

Радник глави ОПУ Олексій Арестович анонсував два тижні важких боїв на Донбасі.

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