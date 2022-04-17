Секретар РНБО відповів на найголовніше питання останніх днів.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України (РНБО) Олексій Данілов потролив президента РФ Володимира Путіна, коли його запитали, що ж все-таки сталося з російським крейсером "Москва".

"Він потонув" – сказав Данілов в інтерв'ю CNN.

Аналогічно у 2000 році в інтерв'ю американському теле- й радіоведучому Ларрі Кінгу пояснив загибель натовського підводного човна "Курськ" зі 118 членами екіпажу на борту російський диктатор.

На питання: "Скажіть мені, що трапилося з підводним човном ("Курськ" – ред)?" Путін з легкою усмішкою відповів: "Вона потонула". Через двадцять років ця фраза живе в сотнях інтернет-мемів. У ній проявилися всі характерні риси путінського режиму.

Нагадаємо, 13 квітня стало відомо, що у крейсер "Москва" потрапили українські ракети "Нептун", і на борту сталася пожежа. Пізніше корабель затонув, його капітан Антон Купрін загинув.

"Москва" – це той самий російський військовий корабель, якого українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали на"х*й".

З такої нагоди у столиці в головпоштамт шикуються багатогодинні черги – люди намагаються купити марку і конверти, на яких зображено, як українські військові з острова Зміїний посилають тепер уже затонулий російський військовий корабель.

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