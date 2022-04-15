Ажіотаж, імовірно, викликаний новиною про те, що флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва" затонув.

У Києві біля будівлі головпоштамту люди вишикувались у чергу, щоб купити нову марку "Русскій воєнний корабль, іді...!".

Про це повідомила Укрпошта. "Мабуть, вперше в історії, коли черга за поштовою маркою більша, ніж за айфоном", - пожартували у відомстві.

Ажіотаж, імовірно, підігрітий новиною про те, що флагман ЧФ РФ, крейсер "Москва", який на початку війни погрожував захисникам українського острова Зміїний, затонув.

У відповідях на численні коментарі під постом поштовики уточнюють, що марку можна купити також у міні-маркеті на сайті. Однак, він теж має складнощі через велику кількість охочих.

"Просимо з розумінням поставитися до технічних проблем в роботі магазину, які спричинені шаленою кількістю замовлень з усього світу. Ми опублікували на нашому вебсайті інформацію для клієнтів щодо того, як придбати марку. Рекомендуємо оформлювати замовлення у незавантажений період – коли в Україні нічні часи", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Укрпошта ввела в обіг нову марку із фразою-відповіддю захисників острова Зміїний "Русский военный корабль, иди...". Марку випустили мільйонним тиражем двома номіналами для внутрішнього користування та відправки за кордон.

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