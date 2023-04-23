Секретар РНБО прокоментував "мирні" ініціативи про врегулювання війни, які подекуди лунають від партнерів України.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов звернувся до проросійських "миротворців", які, нехтуючи суверенітетом нашої держави, пропонують сісти за стіл переговорів з Росією.

Чиновник зазначив у своєму Facebok, що ворог все ще ставить собі за мету знищення України. Тому пропозиції щодо мирного врегулювання війни недоцільні.

"Не треба нас постійно садити за стіл переговорів, дайте нам достатньо зброї. Зброя - найкращий посередник і єдиний зрозумілий для РФ аргумент спілкування", - написав Данілов.

Спірні заяви Заходу про мир в Україні

Нагадаємо, що риторика щодо завершення війни в Україні шляхом мирним перемовин лунає частіше після пропозицій з боку МЗС КНР, яке до річниці повномасштабного вторгнення запропонувало свій "мирний план". Відповідні ініціативі в Україні сприйняли, як подвійну гру на користь лідера РФ Володимира Путіна.

Зокрема, нещодавно глава Міноборони Італії згадав про те, що Україні та РФ слід сісти за стіл переговорів. Більш того, Гвідо Крозетто не виключив, що посередником у цьому питанні може стати КНР.

Також наприкінці березня дивну заяву зробила влада Угорщини. Там вказали, що наполягають на припиненні вогню в Україні. Ось тільки таку тезу глава МЗС Петер Сійярто озвучив якраз у пік чуток щодо можливого контрнаступу ЗСУ, який деякі експерти прогнозують на середину літа.

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