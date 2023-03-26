Будапешт порівняв переговори по Україні зі своїми історичними травмами.

Угорщина наполягає на припиненні вогню і початку мирних переговорів по Україні, але це не означає, що Будапешт згоден залишити за Росією захоплені українські території. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю агентству AP.

"Знаєте, зупинити війну і сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте статус-кво", – заявив він.

За словами Сійярто, кордони України і Росії після завершення мирних переговорів і закінчення війни "зовсім не обов'язково" будуть проходити там, де проходить сьогодні лінія фронту.

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"Ми знаємо це і з нашої власної історії... Припинення вогню має настати зараз", - підкреслив міністр.

Слід зазначити, що за підсумками обох світових воєн Угорщина щоразу втрачала більшу частину своїх територій саме за підсумками мирних переговорів.

Перспективи мирних переговорів з Росією

Раніше президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що Україна не буде вести мирні переговори з Росією, поки та не виведе свої війська з української території. На початку жовтня Зеленський видав указ, що забороняє переговори, поки при владі в РФ знаходиться Путін.

Таку категоричну позицію українців президент пояснив тим, що Путін спробує використовувати переговорний процес для того, щоб виграти час для укріплення на захоплених територіях і підготовки нової фази війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досить наочно пояснив, чому зараз переговори з Росією не мають сенсу. За його словами, сьогодні Путін готовий обговорювати лише те, як йому всі повинні підкоритися.

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