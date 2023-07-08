Він наголошує, що неможливо перемогти народ, який бореться за Свободу і Справедливість.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов щодо 500 днів повномасштабної війни Росії проти України зазначає, що хід стрілок "годинника Судного дня кінця Путіна і Росії" невідворотний.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"500 днів війни. Годинник Судного дня кінця Путіна і Росії. Хід стрілок невідворотний. Три дні знадобилось, щоби зруйнувати міф про "другу армію". 49 днів – щоби відправити на дно крейсер "Москва" і 61 – щоби зібрати "Рамштайн", - зауважив Данілов.

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Він додав, що за 126 днів було звільнено острів Зміїний, а за 230 – сильно "втомився" так званий "Кримський міст".

"На 260-й день українські воїни скинули російського півня й підняли український прапор над Херсоном. Через 301 день після початку війни наш президент виступає в Конгресі США", - написав секретар РНБО.

Данілов нагадав, що рішення про виділення "Леопардів" для України було ухвалене через 335 днів, а F16 – через 449.

"На 361-й день російської агресії президент США прогулюється Михайлівською площею Києва. 433 дні знадобилось, щоби невідомі антифашисти і противники війни надіслали привіт дроном по Кремлю", - зазначив він.

Крім того, нагадав Данілов, на 485-й день "бунт Пригожина (ватажка приватної військової компанії "Вагнер" - УНІАН)" продемонстрував усьому світу "гнилість та безсилля путінської Росії".

"На 500 днів ми стали ближче до нашої Перемоги! Неможливо перемогти народ, який бореться за Свободу і Справедливість. Рух історії її тектонічних плит розпочався і в цьому русі правда на нашому боці", - наголосив секретар РНБО.

500 днів війни

Сьогодні, 8 липня, Україна вже 500 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії бореться з російськими загарбниками.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала про досягнення українських воїнів за ці 500 днів війни. Вона, зокрема зауважила, що за цей час українська армія не лише зруйнувала міф про непереможну армію Росії, але й навчилася знищувати надсучасну російську зброю.

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