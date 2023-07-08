Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала про досягнення українських воїнів за 500 днів війни.
Як повідомила Маляр у Telegram, за час війни українська армія не тільки зруйнувала міф про непереможну армію РФ, але й навчилася знищувати надсучасну російську зброю.
Отже, заступниця міністра оборони нагадала, що:
- 497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу";
- 462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про "жест доброї волі";
- 451 день, як ми відправили крейсер "Москва" на дно;
- 380 днів тому – отримали від союзників перші Himars;
- 373 дні як звільнили острів Зміїний;
- 305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ;
- 273 дні як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику;
- 239 днів тому повернули наш Херсон;
- 113 днів тому добилися ордеру на арешт Путіна в Гаазі;
- 80 днів як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot;
- 65 днів відтоді, як вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".
"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога", - додала Маляр.
500 днів війни
Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, Україна вже 500 діб бореться з російськими загарбниками. У цей день президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний - "місце перемоги". Він віддав шану захисникам, які загинули у битві за острів.
До речі, у 500 день війни свій день народження святкує главком Валерій Залужний. Сьогодні "залізному генералу" виповнюється 50 років.