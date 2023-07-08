В Міноборони впевнені, що попереду - перемога.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала про досягнення українських воїнів за 500 днів війни.

Як повідомила Маляр у Telegram, за час війни українська армія не тільки зруйнувала міф про непереможну армію РФ, але й навчилася знищувати надсучасну російську зброю.

Отже, заступниця міністра оборони нагадала, що:

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497 днів тому ми зруйнували очікування "про Київ за три дні" та міф про "другу армію світу";

462 дні тому ми звільнили Київщину та північ України, російські ЗМІ вперше заговорили про свій відступ, як про "жест доброї волі";

451 день, як ми відправили крейсер "Москва" на дно;

380 днів тому – отримали від союзників перші Himars;

373 дні як звільнили острів Зміїний;

305 днів тому розпочали контрнаступ на Харківщині. Безпрецедентно швидкий наступ з каскадним обвалом оборони росіян, який вразив весь світ;

273 дні як нанесли перший удар по Кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику;

239 днів тому повернули наш Херсон;

113 днів тому добилися ордеру на арешт Путіна в Гаазі;

80 днів як отримали від партнерів потужні засоби ППО – систему Patriot;

65 днів відтоді, як вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".

"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро – починаємо навчання пілотів на F-16. Попереду – перемога", - додала Маляр.

500 днів війни

Нагадаємо, що сьогодні, 8 липня, Україна вже 500 діб бореться з російськими загарбниками. У цей день президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний - "місце перемоги". Він віддав шану захисникам, які загинули у битві за острів.

До речі, у 500 день війни свій день народження святкує главком Валерій Залужний. Сьогодні "залізному генералу" виповнюється 50 років.

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