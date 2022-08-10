Раніше про свій намір відправити інструкторів до Великобританії для тренування українських військових повідомляли Канада та Швеція.

Данія відправить до Великобританії 130 інструкторів, щоб навчати українських військових.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

"Данія підтримає навчальний проект під керівництвом Великобританії та відправить 130 данських військових, а також пропонує навчати українських військових в Данії. Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час завтрашньої донорської конференції.

У 2022 році на проект підтримки військової підготовки буде виділено 100 мільйонів Данських крон.

Війна в Україні та навчання ЗСУ:

1 серпня 2022 року посол у Лондоні Вадим Пристайко заявив про те, що армія Великої Британії бере на себе чотиримісячне навчання новобранців ЗСУ.

Зведений портрет новобранців ЗСУ - нульовий військовий досвід, 25-45 років, добровольці. 10 000 бійців навчатимуть в чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великобританії та НАТО.

Раніше про свій намір відправити інструкторів до Великобританії для тренування українських військових повідомляли зокрема, Канада і Швеція.

Так, збройні сили Канади відправлять до Великої Британії 225 військовослужбовців, а збройні сили Швеції - 120 інструкторів.

В цілому очікується, що в навчаннях під егідою Великобританії візьме участь близько 10 тисяч громадян України.

10 серпня розпочався візит делегації Міноборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим до Данії.

11 серпня, в Копенгагені відбудеться конференція на підтримку України за участю 26 країн.

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