Данія відправить до Великобританії 130 інструкторів, щоб навчати українських військових.
Про це повідомило Міністерство оборони Данії.
"Данія підтримає навчальний проект під керівництвом Великобританії та відправить 130 данських військових, а також пропонує навчати українських військових в Данії. Тому розпочато діалог з Україною щодо підтримки у навчанні командного складу та підтримки Сил територіальної оборони України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це одна з ініціатив, яка буде представлена під час завтрашньої донорської конференції.
У 2022 році на проект підтримки військової підготовки буде виділено 100 мільйонів Данських крон.
Війна в Україні та навчання ЗСУ:
1 серпня 2022 року посол у Лондоні Вадим Пристайко заявив про те, що армія Великої Британії бере на себе чотиримісячне навчання новобранців ЗСУ.
Зведений портрет новобранців ЗСУ - нульовий військовий досвід, 25-45 років, добровольці. 10 000 бійців навчатимуть в чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великобританії та НАТО.
Раніше про свій намір відправити інструкторів до Великобританії для тренування українських військових повідомляли зокрема, Канада і Швеція.
Так, збройні сили Канади відправлять до Великої Британії 225 військовослужбовців, а збройні сили Швеції - 120 інструкторів.
В цілому очікується, що в навчаннях під егідою Великобританії візьме участь близько 10 тисяч громадян України.
10 серпня розпочався візит делегації Міноборони України на чолі з міністром Олексієм Резніковим до Данії.
11 серпня, в Копенгагені відбудеться конференція на підтримку України за участю 26 країн.