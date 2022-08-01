Зведений портрет новобранців ЗСУ - нульовий військовий досвід, 25-45 років, добровольці.

Армія Великої Британії бере на чотиримісячне навчання новобранців ВСУ.

Про це заявив посол у Лондоні Вадим Пристайко, повідомляє "Суспільне".

Зведений портрет новобранців ЗСУ - нульовий військовий досвід, 25-45 років, добровольці. 10 000 бійців навчатимуть в чотирьох центрах базовим військовим навичкам відповідно до стандартів армії Великобританії та НАТО.

"Хто ці люди? Вік - приблизно від 25 до 45 років, хлопці та дівчата, старше або молодше... Всі професії, які тільки можна уявити. І, найцікавіше, що це все добровольці", – розповів дипломат.

"Вони копають траншеї, навчаються [володінню] зброєю, їздять на бойових машинах і повністю екіпіровані. До слова, все, з чим вони там перебувають, було передано Україною", - зазначив Пристайко.

Пристайко зазначив, що такий приклад співпраці з Україною можуть підтримати й інші союзники.

Війна в Україні: свіжі дані

Станом на 1 серпня 2022 року росіяни ведуть наступ у напрямку Бахмута, там тривають бойові дії.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Слов'янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження поблизу Чепіля, Протопопівки, Грушувахи, Гусарівки, дібровного, Мазанівки, Краснопілля, долини та Барвінкового. Силами розвідувальної групи намагався уточнити розміщення позицій наших військ у напрямку Мазанівки, успіху не мав, група відійшла.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії та озброєння танків неподалік Сіверська, Серебрянки, Григорівки, Верхньокам'янського, Званівки, Івано-Дар'ївки та спірного. Завдав авіаударів біля Григорівки та спірного.

На Бахмутському напрямку зафіксовані обстріли поблизу Берестового, Соледара, Бахмута, Костянтинівки, веселої долини, Зайцевого, вершини, Кодеми, Семигір'я та травневого. Завдав авіаційного удару неподалік Кодеми.

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