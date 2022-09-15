На оприлюднених кадрах можна побачити суцільний безлад, який залишили російські військові. Вони в одному місці жили, їли та справляли потребу.

Російські військові в Україні вже не раз доводили, що вони - армія вбивць, мародерів та нечепур. У мережі показали, що путінські вояки залишили після себе після втечі з Ізюма Харківської області.

Кадри опублікував у Facebook автор і творець телепрограми "Феєрія мандрів" Ігор Захаренко, який під час війни став воєнкором.

"Жили собі м*сковитики в чужому будиночку в Ізюмі - де їли, там і ср*ли… І вели вони календар… 08.09.22 - їхній останній день в Ізюмі. Драпали так, що наші не могли їх догнати. Хоча багато не втекли, стали добривом в Україні!" - написав він.

Відео дня

На оприлюдненому відео можна побачити суцільний безлад, який залишили російські військові. Одне місце окупанти використовували як кухню, спальню та туалет. Незважаючи на такий хаос, загарбники вели календар. Останній їхній день в Ізюмі – 8 вересня.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії та підійшли до Ізюма.

11 вересня українські воїни підняли державний прапор у центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня.

Мініоборони Росії визнало, що армія РФ відступає із Харківської області.

14 вересня президент України Володимир Зеленський прибув до звільненого Ізюма й взяв участь у церемонії підняття національного прапора над містом.

Вас також можуть зацікавити новини: