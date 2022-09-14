На початку урочистостей з підняття прапора над містом присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання.

У середу, 14 вересня, у звільненому українськими десантниками Ізюмі Харківської області підняли прапор України. Туди прибув й очільник української держави Володимир Зеленський.

Про це повідомила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада у Facebook.

"В урочистостях взяли участь президент України Володимир Зеленський, заступник міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашистських окупантів", - йдьться у повідомленні.

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На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі президент подякував воїнам за звільнені українські землі, та в урочистій обстановці підняли український стяг над міськрадою.

Нагадаємо, 10 вересня ЗСУ просунулися на південно-східному напрямку від Балаклії та підійшли до Ізюма.

11 вересня українські воїни підняли державний прапор у центрі міста Ізюм на Харківщині. Воно перебувало в окупації з березня.

Мініоборони Росії визнало, що армія РФ відступає із Харківської області.

Глава Харківської ОВА 11 вересня повідомив, що вже деокуповано понад 40 населених пунктів в області.

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