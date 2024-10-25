За словами Романа Світана, російські окупанти виводять системи ППО до лінії боєзіткнення.

Сили оборони Півдня знищили з установки HIMARS ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2". Водночас те, що російські окупанти виводять системи протиповітряної оборони до лінії боєзіткнення, свідчить про спробу росіян створити там нову лінію оборони. Про це у коментарі 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан.

За його словами, нині там відсутнє масштабне угруповання ворога, яке могло б здійснити наступальні дії. При цьому розгортання таких систем уздовж лінії боєзіткнення говорить про те, що росіяни зміцнюють цю лінію, намагаючись створити нову лінію оборони, зокрема проти аероцілей.

"Найімовірніше ворог очікує на атаку наших нових літаків і тих засобів ураження, які з ними працюватимуть, тому збільшує щільність ППО на цьому напрямку", - підкреслив військовий.

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Він підкреслив, що окупанти попри шалені втрати просуваються на Покровському напрямку. При цьому просування на 100-300 метрів за добу обходиться їм у 400-500 загиблих військових:

"За кожен метр захопленої території України росіяни "платять" сотнями життів. Хто б що не казав, але ресурс мотивованих військових – не нескінченний".

Ситуація на фронті - останні новини

Перші підрозділи КНДР вже прибули на фронт. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, в Росії на злагодження військових дається декілька тижнів.

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