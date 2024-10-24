Перші підрозділи КНДР вже прибули на фронт, - ГУР

За даними розвідників, в Росії на злагодження військових дається декілька тижнів.

Перші підрозділи військослужбовців КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже перебувають у зоні бойових дій російсько-української війни.

Як повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони, вчора їх помітили у Курській області. За оцінками розвідників, всього в Росію перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них - 500 офіцерів та три пхеньянських генерали:

"Солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною. Зокрема, кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 метрів туалетного паперу та 300 грам мила".

Іноземних військових готують до війни на п’ятьох полігонах - "Барановскій" (Уссурійск), "Донґуз" (Улан-Уде), "Єкатєрінославскій" (Єкатєрінславка), 248-й (Князє-Волконскоє) та 249-й (Сєрґєєвка). На злагодження дається декілька тижнів. За контроль вишколу та адаптації військ відповідає заступник міністра оборони Росії Юнус-Бєк Євкуров.

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Війська КНДР на війні

Інформацію про те, що Північна Корея перекидає війська на територію Росії, вже підтвердили в НАТО, Сполучених Штатах Америки, Південній Кореї та Великій Британії.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вже оголосив, що вони не залишать це без відповіді - наразі країна обговорює надання військової підтримки Україні.

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