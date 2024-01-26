На одній з ділянок фронту супротивники за добу провели 50 бойових зіткнень і зазнали серйозних втрат, зазначив український офіцер.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" росіяни упродовж доби збільшили кількість наступальних та штурмових дій.

Українські воїни стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках, поділився бригадний генерал - командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у своєму каналі в Telegram. "Російські окупанти збільшили кількість наступальних та штурмових дій... ворог завдав 10 авіаційних ударів, провів 50 бойових зіткнень та здійснив 624 артобстріли", - поділився офіцер.

Тарнавський додав, що за добу РФ втратила у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" 23 одиниці військової техніки, 480 осіб, нейтралізовано чи знищено 161 дрон різних типів, ліквідовано два склади боєприпасів.

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"Зокрема, ("мінусовано", - Ред.) два танки, сім бойових броньованих машин, шість артсистем, п'ять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки", - зазначив Тарнавський.

Триває повномасштабна війна в Україні - новини, які сьогодні треба знати

Вранці 26 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що упродовж минулої доби між нашими захисниками та російськими загарбниками відбулося понад 80 бойових зіткнень. Вороги намагалися атакувати воїнів на Шахтарському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському й Куп’янському напрямках та отримали гідну відсіч.

Росія на українській землі зазнала величезних втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати ворога на 26 січня 2024 року становлять приблизно 380 600 ворогів. Крім того, на брухт перетворено 11 637 бойових броньових машин окупантів.