За добу ліквідовано ще майже тисячу загарбників, зазначили у ЗСУ.

Упродовж минулої доби втрати Росії в Україні дуже серйозно зросли й стрімко перетнули нову психологічну позначку - тепер становлять понад 380 тисяч окупантів.

Знищені ще 990 супротивників, і тепер загальні втрати РФ у живій силі становлять приблизно 380 600 осіб, йдеться у Telegram-каналі Сухопутних військ Збройних сил України.

"Мінусовано" також п'ять одиниць ворожої спецтехніки, 20 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, одну крилату ракету, 15 артсистем, вісім танків та 16 бойових броньованих машин.

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Генштаб ЗСУ вранці 26 січня повідомив, що на фронті між нашими захисниками та загарбниками було 82 бойових зіткнення. За відомостями Генштабу, бої тривали на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Наші бійці дали гідну відсіч супротивникам. Росія на українській землі зазнає колосальних втрат у живій силі та техніці. Загальні втрати ворога на 25 січня 2024 року становили 379 610 окупантів.

Повідомлялося, що захисники України нібито нещодавно просунулися вперед у Донецькій та Запорізькій областях, однак в американському Інституті вивчення війни (ISW) не знайшли доказів, які б це підтверджували.

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