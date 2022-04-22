Президент чітко розуміє всі ризики щодо деблокади Маріуполя.

Президент хоче зберегти як можна більшу кількість людей у Маріуполі, тому Україна використовує всі можливі шляхи для деблокади.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі інформаційного телемарафону.

На питання відносно шляхів деблокади Маріуполя - воєнного чи переговорного, він відповів, що президент чітко розуміє всі ризики.

"Президент глибоко в темі, розуміє всі ризики, які є у будь-якому плані звільнення Маріуполя, з точки зору звільнення людей, які зараз там знаходяться. Безумовно, ми використовуємо всі можливі шляхи для вирішення", - зазначив Подоляк.

Він звернув увагу, що ведуться переговори, і як вже було запропоновано, що представники української переговорної групи може туди виїхати. При цьому бажано, щоб туди приїхав хтось з російської переговорної групи.

"Перше, ми б провели там певний раунд переговорів і забрали своїх людей. Друге – це можуть бути інші гуманітарні коридори. Третє - це може бути країна-посередник. Наприклад, Туреччина вже пропонувала забрати морським шляхом людей. Четверте - це, безумовно, може бути військова деблокада через деякий час, якщо ЗСУ напрацює план, який буде реалістичний", - перелічив Подоляк можливі шляхи для вирішення.

"Для нас принципово забрати всіх людей, які сьогодні знаходяться у Маріуполі в нелюдських умовах. Вони всі герої. Кожну годину, кожну хвилину ми займаємося тим, що намагаємося знайти якесь рішення для звільнення наших військових та мирних мешканців. Президент опікується цим особисто", - підкреслив радник керівника Офісу президента України Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, президент Європейської ради Шарль Мішель закликав президента Росії Володимира Путіна негайно відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя та інших українських міст.

Про це Мішель повідомив за результатами телефонної розмови із Путіним.