Мішель наголосив, що під час розмови "твердо підтвердив позицію ЄС" щодо підтримки України та її суверенітету, а також засудження агресії РФ та запровадження санкцій за це

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав президента Росії Володимира Путіна негайно відкрити гуманітарні коридори з Маріуполя та інших українських міст.

Про це Мішель повідомив за результатами телефонної розмови із Путіним.

"Наполегливо закликав до негайного гуманітарного доступу та безпечного проходу з Маріуполя та інших оточених міст, тим паче з нагоди Великодня", - зазначив він.

Очільник Євроради також наголосив, що під час розмови "твердо підтвердив позицію ЄС" щодо підтримки України та її суверенітету, а також засудження агресії РФ та запровадження санкцій за це.

"Наша єдність, принципи та цінності непорушні", - наголосив Мішель.

Нагадаємо, 20 квітня президент Європейської ради Шарль Мішель відвідав Україну.

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