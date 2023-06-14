Невідомо, куди міг зникнути друг Кадирова.

"Права рука" Кадирова Адам Делімханов дійсно потрапивв під обстріл. Топ-"кадирівець" вижив, але зник.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело. Геолокацію чеченських підрозділів дійсно злили, але не "вагнерівці".

"Делімханов після удару був відносно живий і на місці удару його, звичайно, немає. Цікавіше інше - куди він зник, коли його "евакуювали" і хто його злив. Адже він керує та планує операції військ Кадирова. Що його злили вагнерівці-вкидання. Злили ті, кому на руку конфронтація Пригожина та Кадирова, а це ДВКР ФСБ та Генштаб", - заявило джерело.

Куди зник Делімханов?

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пабліки повідомили про ліквідацію соратника ватажка Чечні Рамзана Кадирова. Адам Делімханов з "кадирівцями" перебував у Запорізькій області, коли його накрив вогонь ЗСУ.

У прес-службі Держдуми РФ спростували повідомлення про загибель Делімханова. Там зазначили, що він був поранений, але живий. При цьому ватажок Чечні Рамзан Кадиров у своєму Telegram-каналі повідомив, що не може ніяк вийти на Адама Делімханова, бо він не виходить на зв'язок.

Згодом топ-офіцер ЗС РФ Веневітін заявив, що координати розташування "правої руки" Кадирова Адама Делімханова та інших "кадирівців" злили найманці ПВК "Вагнер".

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