В цілому ситуація на Дніпропетровщині контрольована.

Поблизу Кривого Рогу українські військові взяли в полон уродженця Горлівки, який воює на стороні російських окупантів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук на своїй сторінці у Facebook.

"Неподалік Кривого Рогу взято в полон одного орка. Уродженець Горлівки, має паспорт "ДНР". Деморалізований, голодний, просив їсти. Це все, що треба знати про "другу армію світу", - зазначив Лукашук.

Вдень ворог з території Херсонщини обстріляв село у Криворізькому районі. Ніхто не постраждав, частково зруйнувалося приватне домоволодіння. Снаряд потрапив в комунікації, тому в селі зникло світло та газ, однак все вже відновили.

Ввечері окупанти обстріляли околиці Зеленодольска, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"В цілому ситуація на Дніпропетровщині контрольована. Посилюємо позиції в Дніпропетровській області. ЗСУ, Нацгвардія, тероборона на місцях, всі на захисті спокою в області. Російських військових на нашій землі немає", - відзначив Лукашук.

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