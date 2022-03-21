Окупанти використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо.

Бійці 128-ї бригади взяли в полон групу військових так званих "ЛНР" та "ДНР".

Як повідомили у Facebook у 128-ї бригаді, гірські штурмовики з підрозділу "Вовки" 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади у взаємодії з прикордонниками, нацгвардійцями за підтримки підрозділів артилерії взяли в полон чотирьох ворогів – військових так званих "ЛНР" та "ДНР", що воюють проти України як союзники армії Росії.

"Одягнуті в різну форму й погано екіпіровані полонені виглядають жалюгідно, росармія використовує цих мобілізованих "бійців" по суті як гарматне м'ясо", - сказано в повідомленні. Троє полонених з окупованої частини Луганської області, а один з окупованої Донецької області.

Раніше українські бійці звільнили від окупантів село на Миколаївщині і захопили трофеї.

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