Українські льотчики здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Повітряні сили ЗСУ знищили понад 3,5 тисячі ворожих повітряних цілей, зокрема 350 літаків і вертольотів та понад 2 тисячі безпілотників. Про це розповів командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у своєму привітанні з Днем повітряних сил України.

"Повітряні сили знищили понад 3,5 тисячі повітряних цілей ворога – 350 літаків та вертольотів, 1 200 крилатих та 24 балістичні ракети, понад 2 тисячі безпілотників і 13 "неімєющіх аналогов" "Кинджалів", - розповів він.

Він зазначив, що росіяни досі мають перевагу у повітрі на окупованих територіях, але попри це, українські льотчики здійснили понад 14 тисяч бойових вильотів.

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Олещук також розповів, що за півтора роки війни понад 3 200 військовослужбовців Повітряних сил відзначені державними нагородами, а 40 із них отримали звання Героя України.

Дякую кожному пілоту, якими сьогодні бє ворога ще на радянському літаку, але сподіаюсь, що скоро пересяде на ф-16, кожному зенітнику, який воює чи то на петріоті чи то на старій трьохсотці, кожному інщенеру, медику звязківцю розвіднику, курсанту та солдату", - наголосив командувач ПС.

День Повітряних сил України

Україна 6 серпня відзначає День Військово-Повітряних сил Збройних сил. До складу ВПС входять бомбардувальна, розвідувальна, транспортна та штурмова авіація, спеціальні повітряні війська та ППО.

Вперше присвячене Військово-повітряним силам свято заснував президент Леонід Кучма у 1997 році. Свято відзначали 2 липня. Потім 2010 року Віктор Ющенко видав новий указ, змінивши дату свята на першу неділю серпня.

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