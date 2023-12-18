Гвардійці показали, як знищили ворожу "Рапіру" на Бахмутському напрямку.

У нацгвардійців є успіхи на різних напрямках, знищено десятки одиниць ворожої техніки.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на лінії фронту по східних і південних напрямках за тиждень завдали ворогу суттєвих втрат.

Зокрема, минулого тижня знищено 21 ворожий танк, 11 броньованих машин піхоти, бронетранспортер, 18 бойових броньованих машин та 36 одиниць автомобільної техніки. Також пущено на брухт реактивну систему залпового вогню, три склади бойовому комплекту, командно-штабну машину, чотири комплекси радіоелектронної боротьби й три склади бойового комплекту.

За словами Клименка, бійці бригади "Рубіж" гвардії наступу також продовжують демілітаризацію агресора на бахмутському напрямку. Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано, як артилеристи бригади знищують ворожу гармату МТ-12 "Рапіра", замасковану в лісосмузі.

Ситуація на фронті - останні новини

На півдні України Сили оборони знищили важливу техніку противника, серед якої - важка вогнеметна система "Буратіно", два танки, шість гармат, спостережний "Муром-М", станковий автоматичний гранатомет. Також пущено на брухт розвідувальний БпЛА "Суперкам", 16 одиниць автобронетехніки, три спостережні пункти та місце зберігання пально-мастильних матеріалів.

Водночас стало відомо, що Україна згорнула військові операції через дефіцит іноземної допомоги. Зокрема, ЗСУ на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів. За словами бригадного генерала Олександра Тарнавського, операції на фронті довелося скорочувати після того, як законодавці-республіканці затримали пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів і Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро у фінансуванні ЄС.

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