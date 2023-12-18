Українським силам значно бракує артилерійських снарядів радянських зразків по всій лінії фронту.

Україна згорнула військові операції через дефіцит іноземної допомоги.

Як повідомляє The Guardian, українські солдати на передовій стикаються з нестачею артилерійських снарядів і скоротили деякі військові операції через відсутність іноземної допомоги.

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що операції на фронті довелося скорочувати після того, як законодавці-республіканці затримали пакет допомоги США на 60 мільярдів доларів і Угорщина заблокувала 50 мільярдів євро у фінансуванні ЄС для Києва.

Відео дня

"Є проблема з боєприпасами, особливо пострадянськими (снарядами - УНІАН) – це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту… Тих обсягів, які ми сьогодні маємо, нам сьогодні недостатньо, враховуючи наші потреби. Отже, ми перерозповсюджуємо їх. Ми переплановуємо завдання, які поставили перед собою, і скорочуємо їх, тому що нам потрібно забезпечити їхнє виконання", - сказав Тарнавський.

Тарнавський додав, що нестача артилерійських снарядів є важливою проблемою для України, але також зазначив, що у російських військ є проблеми з боєприпасами.

Допомога для України

Республіканці в Сенаті заблокували законопроект про зовнішню допомогу на суму $110,5 млрд, $61 мільярд з яких передбачений для України. Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем вважає, що питання подальшого надання США допомоги Україні буде вирішуватися вже у наступному році.

Водночас США досі вдається надсилати зброю Україні. Пентагон вирішив, що він завищив вартість зброї, яку він уже надіслав Україні, на 6,2 мільярда доларів. Це створило резерв у 4,4 мільярда доларів, з якого надсилаються пакети допомоги.

Вас також можуть зацікавити новини: