Керченський міст залишається одним з основних елементів для забезпечення ворожого угрупування півдня.

У Військово-морських силах Збройних сил України розповіли про захистні заходи росіян щодо Кримського мосту та димові завіси, зазначивши, що ця переправа залишається одним з основних елементів для забезпечення ворожого угрупування на півдні України.

Про це сказав речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини". "Вони вживають максимальну кількість заходів безпеки, постійно його перекривать. Вони враховують свій сумний досвід щодо ураження цієї прибудови і намагаються реагувати вже постфактум. Тобто якщо небезпека, то перекрити, щоб вантажівка не заїхала, не вибухнула. Ще якась загроза з повітря, будь-яка, – одразу так само перекривається, задимлюється", - зазначив він.

За словами Плетенчука, від цього функціонал мосту досить сильно страждає, але логістично він залишається одним з основних елементів для забезпечення ворожого угрупування на півдні.

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"Хоча є суходолом коридор, але, тим не менш, залізниця (кримського мосту) багато на себе навантаження бере", - підкреслив речник.

Плетенчук також прокоментував, яку роль грає у захисті мосту задимлення.

"Це навіть не дим, це аерозоль. Генерують цей аерозоль спеціальні автомобілі – великі вантажівки зазвичай для цього застосовуються. Це відноситься до хімічних військ РФ. Машина виїжджає, вмикає цей генератор диму (аерозолю) і у великій кількості викидає його в повітря. Перш за все це робиться, теоретично, для того, щоб збити лазерні дальноміри бойових головок ракет. Це одна з основних версій, навіщо вони це роблять", – сказав речник ВМС, підкресливши, що фактично в такому задимленні не має працювати лазерне наведення боєголовок.

Кримський міст

Кримський міст також вже неодноразово був виведений з ладу зусиллями української сторони. Росіяни намагаються відновити його логістичні можливості, але через постійну загрозу нового ураження він часто перекривається для руху транспорту.

На початку листопада 2023 року повыдомлялося, що замість Кримського мосту: окупанти почали будувати альтернативний маршрут у Крим. На думку окупантів, будівництво нової залізничної колії дозволить убезпечити рух від обстрілів ЗСУ.

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