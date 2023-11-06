На думку окупантів, будівництво нової залізничної колії дозволить убезпечити рух від обстрілів ЗСУ.

Росіяни заявили про початок будівництва залізниця з Ростова через Маріуполь і Бердянськ до Криму. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького.

"Другий проект, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка буде проходити від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проект вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід знаходиться, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво",-повідомив він.

Балицький зазначив, що поки що українські військовослужбовці обстрілюють залізницю, яка знаходиться ближче: йде вздовж міста Пологи в напрямку Оріхова, через очерет-Зорю на Волноваху.

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За його словами, будівництво нової колії дозволить убезпечити рух від обстрілів ЗСУ.

"Вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля... тому що їздити через Кримський міст не тільки далеко, але і сьогодні міст є об'єктом підвищеної небезпеки", - сказав гауляйтер Запоріжжя.

РФ намагається знайти альтернативу Кримському мосту

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія прокладає нову автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону в окупований Маріуполь, а також будує пряме залізничне сполучення з Маріуполем і Донецьком. Це дасть можливість ворогові кардинально знизити залежність від залізничного сполучення Кримським мостом.

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