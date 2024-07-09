Аналітики повідомляють про важку ситуацію.

У Донецькій області російські загарбницькі війська намагаються закріпитися у селищі Новоселівка Перша. Також вони хочуть взяти під повний контроль Євгенівку.

Як повідомляється у Telegram-каналі DeepState, сьогодні на цій ділянці черговий важкий день. За даними аналітиків, окупанти намагаються увійти у Новоселівку Першу зі сходу та півночі.

"Важка ситуація і на околицях Євгенівки, де противник проводив штурмові дії з метою витіснити Сили Оборони з села та навколишніх посадок. Ситуація біля останнього села уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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Ситуація на фронті

Вдень Генеральний штаб українських Збройних сил повідомляв, що з початку доби на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень з окупантами. Понад 35% з них - на Покровському напрямку.

Так, росіяни 20 разів намагалися потіснити українських захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Тимофіївки, Карлівки, Калинового, Євгенівки, Яснобродівки, Прогресу та Новоселівки Першої.

"Сили оборони стримують натиск та відбили 21 атаку противника, вісім боїв ще тривають. Зусилля ворог концентрує біля Новоолександрівки і Новоселівки Першої", - йдеться у зведенні.

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