"Бєс" нібито перебуває у важкому стані. За його життя ведуть боротьбу медики.

Російська влада офіційно спростувала інформацію про розстріл військового льотчика з позивним "Бєс". Втім, військовий льотчик у відставці, який веде анонімний Телеграм-канал Fighterbomber, розкрив деталі інциденту.

За даними блогера, "за життя "Бєса" лікарі ведуть найважчу боротьбу". Він літав на Мі-24 та воював проти України. Ба більше, Fighterbomber розповів, що "Бєс" нібито прикрив своїх дітей.

"Півроку тому автобус, у якому до нього на побування їхала дружина, х*хли знищили ракетним ударом. Дружина загинула. Після чого його перевели на іншу роботу. Він залишився один із трьома дітьми. Їх він собою і закрив на зупинці. Із нього дістали 7 куль", - заявив Fighterbomber.

Відео дня

Жодних доказів своїх слів блогер не надав. Фото та відео з місця подій немає.

Розстріл льотчика РФ у Воронежі

У Воронежі розстріляли військового льотчика армії окупантів з позивним "Бєс".

Як повідомляє Телеграм-канал Fighterbomber, який веде льотчик винищувач-бомбардувальник, інформації про розстріл "Бєса" небагато. Він нібито "закрив собою трьох дітей".

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