У Воронежі розстріляли військового льотчика армії окупантів з позивним "Бєс".
Як повідомляє Телеграм-канал Fighterbomber, який веде льотчик винищувач-бомбардувальник, інформації про розстріл "Бєса" не багато. Він нібито "закрив собою трьох дітей".
"По розстрілу льотчика з позивним "Бєс" у Воронежі, інформації мало. Закрив собою троє дітей. У тяжкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.
Інші пропагандистські канали та пабліки про цей інцидент мовчать.
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