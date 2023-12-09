Інформації щодо інциденту не багато, але росіяни переконують, що окупант нібито рятував дітей.

У Воронежі розстріляли військового льотчика армії окупантів з позивним "Бєс".

Як повідомляє Телеграм-канал Fighterbomber, який веде льотчик винищувач-бомбардувальник, інформації про розстріл "Бєса" не багато. Він нібито "закрив собою трьох дітей".

"По розстрілу льотчика з позивним "Бєс" у Воронежі, інформації мало. Закрив собою троє дітей. У тяжкому стані у лікарні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Інші пропагандистські канали та пабліки про цей інцидент мовчать.

Інші подібні інциденти з окупантами

Нагадаємо, в серпні в Краснодарському краї на березі річки знайшли тіла колишніх найманців ПВК "Вагнер". Повідомлялося, що їх забили до смерті.

У Забайкальському краї побили іншого російського окупанта, який повернувся з війни без однієї ноги. Нападники назвали його вбивцею і зірвали з нього нагороди.

А в Красноярському краї азербайджанці під час бійки вбили росіянина і серйозно поранили загарбника, який воював проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: