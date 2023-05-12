СБУ викрила нові факти злочинної діяльності колишнього міністра, який підозрюється у державній зраді.

Колишній міністр освіти України Дмитро Табачник перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим. Про це повідомив прес-центр СБУ.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України. Зокрема, на думку слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Разом з цим, як поінформували в СБУ, Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо "переформатування" освітньої та медичної галузей на окупованих територіях під потреби країни-агресора.

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"Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні "заходи" зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким. Для надання Табачнику "статусу", восени минулого року його призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області. Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія", - йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

"Спільно з Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу", повідомляє СБУ.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Справа Дмитра Табачника

Дмитро Табачник очолював Міністерство освіти і науки України за президентства Віктора Януковича - з березня 2010 по лютий 2014 року. Після Революції Гідності втік до Росії. Як повідомляв УНІАН, 7 липня 2015 року Служба безпеки України оголосила екс-міністра освіти та науки Дмитра Табачника в розшук.

19 березня 2021 року Рада національної безпеки і оборони застосувала санкції проти колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, зокрема проти Табачника.

У листопаді 2022 року, за матеріалами СБУ, Табачнику було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

9 січня 2023 року Офіс генерального прокурора повідомив, що накладено арешт на кошти колишнього міністра освіти і науки Дмитра Табачника. Як повідомляла Служба безпеки України, загальна сума арештованих активів Табачника перевищує 2 млн дол.

4 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, в тому числі екс-міністра освіти Дмитра Табачника.

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