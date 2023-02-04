Також українського громадянства позбавлено депутата Харківської обласної ради Микити Шенцева і депутата Одеської міської ради Віктора Баранського.

Президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України п'ятьох колишніх високопосадовців часів президентства Віктора Януковича.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела у правоохоронних органах.

Зокрема, глава держави позбавив українського громадянства колишнього очільника Міністерства внутрішніх справ України Віталія Захарченка, колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, колишнього главу адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Клюєва, екс-міністра освіти Дмитра Табачника та екс-голову Служби безпеки України Олександра Якименка.

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Також українського громадянства позбавлено депутата Харківської обласної ради Микити Шенцева і депутата Одеської міської ради Віктора Баранського.

Ще громадянство втратили Олександр Горбильов, Богдан Клюєв і Віталій Слаба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, Зеленський заявив, що зроблено черговий крок з метою очищення України від тих, хто став на бік російського агресора. Зокрема, Служба безпеки України зробила подання щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства.

Позбавлення українського громадянства - останні рішення

На тлі повномасштабної війни з РФ президент України підписав вже чимало наказів щодо позбавлення громадянства через зв'язки з окупантами.

Як заявив сам Зеленський, більшість позбавлених громадянства України осіб мали паспорти іншої держави. Президент відзначив, що наразі завдання влади України забезпечити, щоб всі люди, які мають подвійне громадянство (включаючи громадянство Російської Федерації), та мають політичний або духовний вплив на нашу державу - були позбавлені права на українське громадянство.

Буквально 7 грудня Зеленський призупинив громадянство деяких священників Української Православної церкви Московського патріархату. Йшлося про 13 священнослужителів.

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