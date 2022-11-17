Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ударів.

Росія здійснила удар по двом інфраструктурним об'єктам у Дніпрі. Про це повідомляє Офіс президента.

"Російські терористи щойно обстріляли Дніпро. Є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо один постраждалий", - йдеться у повідомленні.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ударів.

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Станом на 10:00 відомо вже про 5 поранених в результаті атаки окупантів на Дніпро.

"Російські ракети атакували Дніпро. Поцiлили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа. Пошкоджені житлові будинки поряд. Попередньо, п’ятеро поранених. Серед них і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості," - зазначив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Резніченко наголосив, що атака триває, та закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Оновлено. Пізніше мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що кількість постраждалих зросла до восьми осіб.

Атака України 17 листопада - що відомо

Вранці 17 листопада по всій Україні пролунала повітряна тривога. Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, близько 8 ранку було запущено перші ракети.

Близько 8:30 у Дніпрі було чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що у деяких районах Дніпра зникло електропостачання.

Згодом росіяни атакували об’єкти інфраструктури в Одеській області.

Також в соцмережах з'являються повідомлення про роботу ППО у Київській, Черкаській, Полтавській, Харківській областях та Львівській областях.

За попередньою інформацією, над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає

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