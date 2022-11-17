Є "прильоти" в Дніпрі та на Одещині.

Вранці у четвер, 17 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Україні.

Як повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, близько 8 ранку було запущено перші ракети.

"4 перші ракети в повітрі. Бережемо себе", – написав Кім.

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З 7:30 до 8:45 повітряну тривогу було оголошено у всіх обласлях України.

О 10:45 Кім повідомив про запуск ще однієї партії ракет з Чорного моря.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що новими обстрілами Росія націлилась на український газовидобуток.

"Зараз над Києвом пролітають ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, "Південмаш", – зазначив він.

Станом на 11:07 пройшов відбій тривоги по усіх областях, окрім Луганської.

Ситуація в Дніпрі

Близько 8:30 "Суспільне Дніпро" повідомило, що у місті чутно звуки вибухів. Згодом стало відомо, що у деяких районах Дніпра зникло електропостачання.

За інформацією ОПУ, в Дніпрі є декілька влучань в два інфраструктурні об'єкти. Попередньо – один постраждалий.

Пізніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що кількість жертв зростає: станом на 9:50 було відомо мінімум про трьох постраждалих, серед них 15-річна дитина.

Станом на 10:01 голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив вже про 5 постраждалих, вони в лікарні у стані середньої тяжкості.

Станом на 10:40 місцева влада повідомила вже про 8 постраждалих.

Ситуція в Одеській області

Близько 9:15 стало відомо, що росіяни атакували об’єкту інфраструктури в Одеській області.

"Є загроза масованого ракетного удару по всій території України. Прошу мешканців області знаходитись в укриттях", – закликав очільник ОВА Максим Марченко.

За даними Одеської районної державної адміністрації, станом на 9:45 відомо про трьох постраждалих.

"Сьогодні в котрий раз була проведена масована атака на території України та Одеського району в цілому – стався вибух в 6:44 на території об‘єкту інфраструктури, попередньо внаслідок влучання КР. На місці працють підрозділи ДСНС та поліція", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Київщині

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що в області працює ППО.

"Залишайтеся в укриттях та безпечних місцях. У жодному разі не фотографуйте місце прильоту та роботу ППО", – наголосив він.

Пізніше в Київській міській військовій адміністрації повідомили про збиття двох крилатих ракет.

"Попередньо над Києвом збито 2 крилаті ракети. Даних по жертвам та руйнуванням немає, інформація уточнюється", – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними КМВА, над Київським водосховищем було збито два БПЛА Shahed.

Загалом за останню годину в районі Києва повітряні сили збили дві крилаті ракети та один БПЛА Shahed, а силами ППО знищено три Shahed.

Ситуція на Львівщині

Також в соцмережах з'являються повідомлення про роботу ППО в Черкаській, Полтавській, Харківській областях та Львівській областях.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький не підтвердив цю інформацію.

"Сьогодні також неспокійний ранок. Повітряна тривога зараз триває, є небезпека... Деякі телеграм-канали повідомили, що на Львівщині нібито працює ППО. Станом на 09:42 такий факт не підтверджується. Якщо буде така ситуація, я обов’язково повідомлю", – написав він у своєму Телеграм.

Ситуція у Харківській області

Як повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, також сьогодні російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району.

"Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи", – повідомив він у своєму Телеграм.

Ситуація в інших областях

Очільники кількох областей попередили про небезпеку. Зокрема, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що є небезпека над областю. А голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав не нехтуйвати сьогодні сигналами повітряної тривоги.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець попередив, що є висока ймовірність атаки з повітря. Аналогічне повідомлення опублікував голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій попередив про можливі атаки по енергетичних об'єктах.

"Ворог знову взявся за своє: є реальна загроза ракетного удару! Наполегливо закликаю усіх залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги! Також нагадую: удари спрямовуються на об'єкти енергетики та інфраструктури. Прошу триматися подалі від таких місць", – написав він.

Голова ОПУ Андрій Єрмак також заявив, що ворог думає, що ударами по енергетиці послабить нашу оборону і зможе вдарити в спину, але запевнив – цього не вийде.

"Не ігноруйте тривогу, у них нічого не вийде. Ми їх розчавимо", – написав він.

Атаки росіян за минулу добу

Як писав УНІАН, цієї ночі окупанти випустили понад 70 снарядів з "Градів" та важкої артилерії по Дніпропетровщині.

У Нікополі понівечені 20 багатоповерхових та приватних будинків, коледж, газогін та лінії електропередач, знеструмлена насосна станція місцевого водоканалу.

Крім цього, напередодні російські загарбники завдали 4 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Також, протягом минулої доби, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя.

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