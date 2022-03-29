Реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" окупанти здійснили напередодні.

Російські варвари обстріляли касетними боєприпасами один із населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора України.

Зазначається, що реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню "Торнадо-С" російські загарбники здійснили напередодні, 28 березня.

Чотири ракети були оснащені забороненими касетними боєприпасами. В ході огляду місця подій правоохоронцями та працівниками вибухотехнічної служби виявлено та вилучено фрагменти ворожих ракет.

Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

"Вказані дії РФ становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме конвенції про заборону касетної зброї. Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ворожої армії", - йдеться в повідомленні.

Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти сьогодні, 29 березня, завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області.

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