Російські ракети летять на українські міста / REUTERS

Російські окупанти сьогодні завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області. 

Про це повідомив своєму Телеграмі очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

  • У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства - пошкоджено техніку, одну людину поранено.
  • У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено. 
  • Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського  району. Загиблих немає. 

Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія застосувала заборонені касетні боєприпаси при обстрілі населеного пункту Криворізького району Дніпропетровської області.

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