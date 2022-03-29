Російські ракети летять на українські міста / REUTERS
Російські окупанти сьогодні завдали кілька ракетних ударів по Дніпропетровській області.
Про це повідомив своєму Телеграмі очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
- У Новомосковському районі ракета влучила на територію фермерського господарства - пошкоджено техніку, одну людину поранено.
- У Павлограді поцілили віадук. Рух дорогою призупинено.
- Ракетний удар прийшовся і по території Нікопольського району. Загиблих немає.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Росія застосувала заборонені касетні боєприпаси при обстрілі населеного пункту Криворізького району Дніпропетровської області.