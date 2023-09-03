Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено, зокрема, об'єкт інфраструктури.

У ніч на неділю, 3 вересня, російські окупанти обстріляли Покровську громаду, розташовану в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Противники відкривали вогонь з реактивної системи залпового вогню "Град" і артилерії, повідомив глава Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. За його даними, зокрема, пошкодження отримав інфраструктурний об'єкт. На щастя, ніхто не загинув і не постраждав.

"В результаті обстрілу загорілося авто. Пожежу ліквідовано. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, дачний будинок, п'ять багатоповерхівок, чотири автомобілі", - поділився чиновник.

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Росіяни вже багато разів обстрілювали різні населені пункти регіону, є багато руйнувань, жертв і постраждалих.

Нагадаємо, 2 вересня противник вдарив по місту Кривий Ріг. За словами місцевої влади, протиповітряна оборона відпрацювала успішно. Ворожа ціль була вражена, і не повідомлялося про серйозні наслідки нападу.

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