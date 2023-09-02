Наразі поліція фіксує наслідки російської агресії, пошкоджено житлові будинки, агропідприємство та лінії електропередач.

Російська армія вогнем накрила правобережжя Херсонщини, зокрема, населені пункти Бериславського та Херсонського районів, розповіли в регіональному главку Національної поліції.

Із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БпЛА загарбницькі війська цілили по житлових будинках, об'єктах цивільної інфраструктури.

"Напередодні ввечері артилерійським вогнем ворог накрив територію агропідприємства у Первомайському, де в той час працювала тракторна бригада. Смертельні поранення отримав 47-річний працівник, його 49-річний колега з мінно-вибуховою травмою та уламковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Також пошкоджено автотранспорт та спецтехніку", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

Також військові РФ скинули авіабомби на Тягинку в Бериславському та Веселе в Каховському районі.

У Херсоні ворожим вогнем вибиті вікна у квартирах багатоповерхівок, потрощені фасади будівель, пошкоджені лінії електропередач, побито дахи будівель у центрі міста, мікрорайонах "Корабел" та ХБК. З артилерії російські військові обстріляли прибережну зону Корабельного району, внаслідок влучання снаряду у помешкання загинув 33-річний чоловік. Вже вночі окупанти обстріляли центральну частину міста, поранені 69-річна жінка та 49-річний чоловік.

Як повідомив уже сьогодні очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, Росія вдарила з авіації по Бериславському району. Зокрема, російські окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці та влучили у приватні будинки.

"43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям. Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя. Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення", - уточнив очільник ОВА й додав, що через удар пошкоджено низку будинків у селі.

Вибух у Кривому Розі - що відомо

Також сьогодні, 2 вересня, російські окупанти завдали удару Кривому Рогу на Дніпропетровщині. За словами мера міста Олександра Вілкула, успішно відпрацювало ППО. "Ціль уражена", - наголосив він.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, на Таврійському напрямку знищено майже півсотні російських загарбників. Зокрема, протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1407 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 183 особи (безповоротні - 47, поранені - 136).

Вас також можуть зацікавити новини: