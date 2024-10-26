Потрібен такий тиск на Росію, який змусить її припинити терор та війну, підкреслив президент України.

Російські вбивці повернулися до своєї звичної справи, знову б’ючи по українських містах.

На цьому у своєму Telegram-каналі наголосив президент України Володимир Зеленський, коментуючи нові удари російських окупантів. "Після всього сказаного в Казані, російські вбивці повернулись до своєї звичної справи. І це ще раз доводить, що не розмовами може бути зупинена агресія, а тільки рішучими діями на захист держави і народу, проти яких розв’язана війна", - зауважив він.

Глава держави нагадав, що за минулий вечір та ніч російські війська завдали ударів по Києву, Дніпру, Сумській, Хмельницькій областях та інших регіонах нашої країни.

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Зокрема, в Дніпрі було пошкоджено одну з найважливіших лікарень України - лікарню ім. Мечникова, а також житлові будинки. "На жаль, троє загиблих, і серед них дитина", - підкреслив Зеленський.

У Києві російський удар забрав життя дівчинки, якій було лише 14 років. "Мої співчуття рідним та близьким. Багато поранених від цих ударів. Усім їм надано необхідну допомогу", - зазначив президент.

Він наголосив, що вже третій рік триває ця війна, яка "має лише одного винуватця - Москву":

"Саме тому потрібен такий тиск на агресора, який здатен змусити його до припинення терору і війни. Надійні мир та безпека здобуваються лише завдяки силі та рішучості".

У центрі уваги війна в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня російські окупанти вдарили безпілотниками по Києву. У Солом'янському районі міста було пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа в одній з квартир. Згодом рятувальники знайшли в ній тіло молодої дівчини.

Крім того, у ніч на 26 жовтня ворог завдав удару по Дніпру. Було знищено житлову двоповерхівку та гараж. Також пошкоджень зазнали корпуси лікарні, 13 багатоповерхівок, два приватні будинки та десятки машин. Унаслідок атаки росіян загинули три людини, є багато постраждалих.

Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що з вечора 25 жовтня і впродовж ночі 26 жовтня російські загарбники атакували Україну різними ракетами та десятками дронів, зокрема "Шахедами" та безпілотниками невстановленого типу. Ліквідовано 44 ударні дрони.

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