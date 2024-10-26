Росіяни запустили по українській землі понад 90 безпілотників, повідомили у Повітряних силах.

З вечора п'ятниці, 25 жовтня, і упродовж ночі 26 числа російські окупанти атакували Україну різними ракетами та десятками дронів, у тому числі "Шахедами" й безпілотниками невстановленого типу.

Ліквідовано 44 ударні безпілотні літальні апарати, повідомили Повітряні сили Збройних сил України у Telegram. Загалом у небі над нашою країною станом на 12 годину виявлено 91 БПЛА супротивника, запущений з російських міст Орел та Курськ.

"Один БПЛА вийшов з повітряного простору в напрямку Білорусі. 44 російських безпілотники локаційно втрачено, ще один ворожий БПЛА - в повітряному просторі України", - зазначили у ЗСУ.

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Ворожі безпілотники збили на території Курської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Житомирської, Вінницької та Сумської областей.

У Повітряних силах додали, що ракетами росіяни завдали ударів по Дніпру та Сумській області, цілями стали об’єкти цивільної інфраструктури:

Супротивники запустили з Брянської області дві керовані авіаційні ракети Х-59, з Бєлгородської - дві ракети невстановленого типу і три балістичних ракети "Іскандер-М"/KN-23 з території поки ще окупованого Криму.

Продовжується російсько-українська війна - новини, які вже повідомлялися

Увечері 25 жовтня російські загарбники вдарили безпілотниками по Києву. У Солом'янському районі пошкоджено багатоповерхівку, виникла пожежа в одній з квартир, і у ній пізніше рятувальними знайшли тіло молодої дівчини.

У ніч на 26 число супротивники завдали удару по Дніпру. В обласному центрі знищено житлову двоповерхівку та гараж. Крім того, пошкоджень зазнали корпуси лікарні, 13 багатоповерхівок, два приватні будинки й десятки машин. Унаслідок ворожої атаки загинули три особи, є багато постраждалих.

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