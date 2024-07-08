У Кривому Розі, попередньо, 10 загиблих і понад 30 постраждалих.

Унаслідок чергової атаки країни-агресора Росії по території України у Дніпрі було пошкоджено багатоповерхівку, є поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. "Масована ворожа атака з повітря на область. У Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка, підприємство. Понівечене СТО. Є поранені", - повідомив він.

Лисак додав, що у Кривому Розі також є руйнування на підприємстві та пожежа. "Попередньо, 10 загиблих і понад 30 постраждалих. Горить і в Криворізькому районі", - заявив голова ОВА і додав, що інформація уточнюється.

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Як повідомляв УНІАН, раніше мер Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті сталося декілька влучань. Зокрема, по адміністративній будівлі промислового підприємства.

Міський голова повідомив, що відомо вже про 10 загиблих та 31 пораненого, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких. Також російські окупанти вдарили і по Києву. Під ворожим вогнем опинилася, зокрема дитяча лікарня "Охматдит". У місті є загиблі та поранені.