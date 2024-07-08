Росія вдарила ракетама по місту Кривий Ріг, є загиблі і поранені. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Пі**ри провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства", - написав він у Telegram.
Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.
За його словами, триває ліквідація наслідків, працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.
Ракетна атака по Україні 8 липня - подробиці
Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні завдала чергового масованого удару ракетами по містах України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинились різні міста - Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.
Ворог застосував понад 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.
Президент України наголосив, що вбивства – це те, що несе Путін.
Зеленський зазначив, що задіяні всі служби, щоб врятувати людей.