У місті є декілька влучань.

Росія вдарила ракетама по місту Кривий Ріг, є загиблі і поранені. Про це повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Пі**ри провели масовану ракетну атаку по місту Кривий Ріг. Декілька влучань. У тому числі – по адміністративній будівлі промислового підприємства", - написав він у Telegram.

Вілкул повідомив, що вже відомо про 10 загиблих, 31 поранених, які перебувають в лікарні, з них 10 тяжких.

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За його словами, триває ліквідація наслідків, працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Ракетна атака по Україні 8 липня - подробиці

Як повідомляв УНІАН, Росія сьогодні завдала чергового масованого удару ракетами по містах України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під ударом опинились різні міста - Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.

Ворог застосував понад 40 ракет різних типів. Внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня.

Президент України наголосив, що вбивства – це те, що несе Путін.

Зеленський зазначив, що задіяні всі служби, щоб врятувати людей.

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