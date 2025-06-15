В ISW зазначили, що головним ударним формуванням у цьому районі є 41 загальновійськова армія РФ.

Окупанти намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей, просуваючись одночасно з кількох напрямків.

Про це йдеться в свіжому огляді аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики деталізували, що росіяни поступово просуваються з трьох тактичних напрямків до села Новопавлівка зі сходу, намагаючись увійти на територію Дніпропетровської області.

Також геолокаційні відео свідчать про просування росіян у центральній частині села Горіхове (на схід від Новопавлівки), яке, можливо, вони захопили.

Відео дня

Аналітики нагадали, що РФ здійснює багатовекторний наступ на Дніпропетровську область - атаки ведуться зі сходу, південного сходу та півдня у напрямку Новопавлівки.

В ISW зазначили, що головним ударним формуванням у цьому районі є 41 загальновійськова армія РФ.

Аналітики зазначили, що нещодавно росіяни зайняли території на крайньому південному сході від кордону з Дніпропетровською областю біля села Дачне (південний схід від Новопавлівки), щоб підтримати атаки зі сходу від цього населеного пункту.

При цьому, як зазначили в Інституті, підрозділи ЗСУ проводять контрнаступ у цьому районі. Свіже геолокаційне відео вказало на деяке просування ЗСУ на східній околиці Олексіївки, східніше Новопавлівки.

Аналітики припустили, що росіяни намагаються просунутися у напрямку Новопавлівки з південного сходу вздовж траси Т-0428 (Курахове - Новопавлівка).

В ISW вважають, що нещодавні успіхи РФ поблизу села Комар також є частиною масштабного наступу на Новопавлівку.

"Російські сили, ймовірно, намагаються просуватися на північ, у напрямку Дніпропетровської області та населених пунктів Новопавлівка й Іванівка, вздовж річки Мокрі Яли, на північ від Великої Новосілки", - поділились прогнозом аналітики.

Ситуація в Дніпропетровській області

З початку цього року росіяни повільно просуваються до адмінкордону Донецької і Дніпропетровської областей.

А кілька днів тому у РФ навіть заявили, що росіяни прорвалися на Дніпропетровщину, проте аналітики ISW швидко спростували цю заяву.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак тоді заявив, що подібні вкиди з боку росіян покликані дестабілізувати ситуацію в області.

13 червня президент України Володимир Зеленський сказав, що просування росіян на Дніпропетровщину зараз немає, проте для росіян важливо створити інформаційну хвилю.

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