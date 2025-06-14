Удар ЗСУ в Курській області не дав росіянам можливості просуватися глибше на Сумщині.

Просування російського угруповання на Дніпропетровську область зараз немає, проте для росіян важливо створити інформаційну хвилю. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами 13 червня.

"Просування угруповання на Дніпропетровську область зараз немає. Але для них дуже важлива інформаційна хвиля. Як і в Сумах, що вони, мовляв, наближаються до Сум. Там це відповідає дійсності. Так і в Дніпропетровській області - намагаються хоча б однією ногою стати на адміністративний кордон. Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо", - сказав президент.

Зеленський розповів, що для цього росіяни запускають маленькі ДРГ.

Відео дня

"Наприклад, сьогодні доповідали, що знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону. Група була 6 людей. Вони просунулися просто тому, що маленька група, і їх не бачать. "Зеленка" з’явилася. Все розквітло, і тому зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках", - сказав глава держави.

Що стосується загалом Курсько-Сумської операції, Зеленський зазначив, що російські загарбники могли б сильніше просуватися на Сумському напрямку, оскільки обрали його пріоритетним разом з Покровським.

"Але українські збройні сили завдали удар в Курській області в напрямку Тьоткіно. Зараз руські перекинули туди сили, щоб там не було нашого просування. Вони дійсно там тримають нас, але і не можуть звідти відійти. Тому я вважаю, що розділення їхнього угруповання на шматки не дало їм можливості просуватися глибше на Сумському напрямку", - наголосив президент.

Наступ росіян на Дніпропетровщину

Російські окупанти нещодавно заявили про просування до західного кордону Донеччини та наступ на Дніпропетровську область. Українські військові спростували цю інформацію. Так, речник Генштабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов заявив, що повідомлення про просування росіян на цьому напрямку є фейком.

Як зазначив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, заявами про начебто наступ на території Дніпропетровської області Росія хоче показати, що війна перекидається на інші території, хоче використати це як ІПСО проти українців. Проте навіть якщо ворог прорветься через кордон області, це ні на що не вплине і не свідчитиме про його перемогу.

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