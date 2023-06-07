Зараз підтоплено 85% території міста, рівень води сягає 3,5 метра.

На сьогодні підтоплено 85% території міста, а до кінця доби може бути підтоплено 100% окупованої Голої Пристані.

Про це повідомила керівник Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За її словами, рівень води сягає понад 3,5 метра. Вона зазначила, що, за приблизними підрахунками, на час окупації, до моменту підриву Каховської ГЕС в місті залишалося до 6 тисяч людей.

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"Пік повені очікується до кінця цієї доби. Потім, маємо надію, що вода стабілізується і піде трохи на спад наступної доби. Майже вся Гола Пристань буде під водою", - сказалакерівник Голопристанської міської військової адміністрації

Лінник зазначила, що сьогодні трохи запрацювала евакуація людей - організувався "так званий мчс від окупантів, задіяні плавзасоби від населення". За її словами, люди самоорганізовуються і якщо мають плавзасоби, в тому числі надувні, то евакуються самі і допомагають іншим. При цьому розповіла, що в місті дуже поганий телефонний зв’язок- "ловить сигнал інколи на дахах, де перебувають люди". "Але з більшістю людей немає зв’язку. Вчора ще був російський зв'язок доступний і Інтернет, але сьогодні є Інтернет лише через мобільний зв'язок українських операторів", - повідомила Лінник.

Вона закликала жителів міста евакуюватися при будь-якій можливості. "Не варто триматися за те майно. Збережіть своє життя", - додала вона.

Підрив Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня російські окупанти здійснили підрив дамби Каховської ГЕС, що призвело до затоплення майже багатьох населених пунктів Херсонської області, в тому числі на окупованій території.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що фактично підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - під тимчасовою окупацією. Він сказав, що станом на 13.00 евакуйовано 1700 осіб

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