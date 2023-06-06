Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги скидання води.

Цієї ночі російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС , що разташована від Херсона вище за течією Дніпра. Факт підриву підтверджують в оперативному командуванні "Південь".

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться у повідомленні.

Судячи з тих кадрів, що вже з'явилися в мережі, дамба отримала критичні ушкодження і більше не здатна стримувати потік води. Як добре видно на відео, почалося неконтрольоване скидання води з Каховського водосховища, що загрожує серйозними підтопленнями нижче за течією Дніпра.

Відео дня

Голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін вже оголосив евакуацію мешканців правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення.

Як окупанти створили загрозу Каховській ГЕС

Як повідомляв УНІАН, РФ постійно залякувала українців можливим проривом дамби Каховського водосховища, затопленням Запорізської АЕС, створенням ядерної небезпеки тощо. Зокрема, представники окупаційної влади стверджували про ймовірний прорив дамби біля міста Кам'янка Дніпровська та затоплення десятків тисяч жителів.

Нагадаємо, Каховське водосховище - за 5 км від міста Нова Каховка Херсонської області, якеи наразі окуповано, є останньою ступінню у каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Споруда забезпечує регулювання стоку Дніпра задля забезпечення певної частини південя України електрикою та водою.

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