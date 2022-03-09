Більшість охочих добровільно воювати на боці України - колишні військові.

Станом на 8 березня 2022 року до Києва приїхало вже 40 тисяч з числа колишніх військових. З них понад 500 канадців, яким дозволили сформувати власний підрозділ.

Таку інформацію оприлюднив канадський журналіст Дін Бланделл.

Раніше УНІАН писав, що в Міноборони України заявили про створення спеціального підрозділу — Іноземного легіону, яке вже приступило до виконання бойових завдань з протидії російській агресії.

Більше 20 000 добровольців і ветеранів з 52 країн виявили бажання приєднатися, за словами бригадного генерала Кирила Буданова, командувача Головним розвідувальним управлінням Міністерства, яке керуватиме цим легіоном.

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